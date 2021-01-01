Ремонт лабораторного оборудования и медицинской техники

Ремонт лабораторного оборудования в Казани

От исправности лабораторного оборудования зависит точность результатов исследования. Поэтому, крайне важно содержать его в рабочем состоянии и своевременно проводить техническое обслуживание лабораторного оборудования. Опыт и высокая квалификация наших мастеров позволяют гарантировать качество ремонта весового, оптического, микробиологического и другого лабораторного оборудования.

С нашим сервисом можно заключить договор на периодическое сервисное абонентское обслуживание. Такая мера позволит избежать непредвиденных поломок и быть уверенным в точности показателей.

Точная диагностика и широкие возможности для ремонта

Использовать оборудование, которое имеет поломки категорически нельзя. Это не только не даст корректных результатов его предназначения, но и приведет к более серьезной поломке. Чтобы этого не произошло, необходимо обратится в нашу компанию и заказать ремонт лабораторного оборудования в Казани. Наиболее частыми признаками поломки выступают:

На оборудовании с опциями самодиагностики высвечивается код ошибки. Это наиболее оптимальный и точный индикатор поломок. Сообщив его нашему менеджеру можно узнать предварительную стоимость работ. Однако, не все модели имеют такие функции;

Отклонения в данных, показываемых на шкале, экране или выводимых на ПК. Наиболее частой причиной этой поломки является сбой калибровки оборудования;

Некорректная работа электроники;

Перегрев отдельных элементов или всего оборудования;

Механические повреждения корпуса.

Наша мастерская обеспечена всей необходимой техникой для точной диагностики лабораторного оборудования. Помимо устранения поломки, мастер очистит все системы техники и даст рекомендации по ее дальнейшему использованию.

Обслуживание лабораторного оборудования

Наш сервис предоставляет обслуживание лабораторного оборудования в Казани на абонентской основе. Без этого сложно организовать полноценную работу лаборатории. Профилактическая диагностика позволяет лаборатории гарантировать точность исследований, а сотрудникам быть уверенными во всех этапах работы оборудования.

Опытные мастера очистят все системы оборудования и проводят другие мероприятия по уходу за техникой. При необходимости они проведут калибровку и настроят операционную систему. Абонентский договор заключается на удобных условиях для заказчика. Мастер будет выезжать с оговоренной периодичностью, в удобное время для клиента.

Ремонт лабораторного оборудования в Казани нашими мастерами проводится в сервисе и с выездом по адресу заказчика. Это удобно при обслуживании крупногабаритной техники.

Наш сервис работает более 10 лет. Мы предоставляем своим заказчикам наиболее выгодные цены на оригинальные запчасти для оборудования. Сделать это нам позволяют прямые поставки от производителей.

Чтобы уточнить дополнительные вопросы необходимо связаться с нашим представителем по номеру телефона из раздела контакты или оставить заявку на сайте.