Ремонт лабораторного оборудования и медицинской техники в Казани
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Ремонт лабораторного оборудования и медицинской техники

  • Специалисты с опытом от 10 лет
  • Собственный склад запчастей
  • Выезд и диагностика бесплатно
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Срочный ремонт и обслуживание

Выполним квалифицированный ремонт лабораторного оборудования любых моделей. Новейших и снятых с производства. У нас всегда в наличии запчасти, расходные материалы, аксессуары. Выезжаем для проведения диагностики и ремонта

Ремонт лабораторного оборудования
2

Пуско-наладка оборудования

Мы выполним установку, настройку и запуск медецинского оборудования. Настройку и пусковые работы выполняют квалифицированные специалисты. Нам доверяют многие медицинские и исследовательские учреждения.

Пуско налодочные работы
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Профилактическое обслуживание

Проводим плановое техническое обслуживание вашего лабораторного оборудования. Выполняем замену расходных материалов, чистку, калибровку.

Профилактика лабораторного оборудования

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Ремонт лабораторного оборудования и медицинской техники

установка видеонаблюдения

Обслуживание аппаратов ультразвуковой терапии

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установка видеонаблюдения

ремонт лабораторных центрифуг

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Ремонт воздушных стерилизаторов

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Ремонт медицинской техники

установка видеонаблюдения

Физиотерапевтического оборудования

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установка видеонаблюдения

Ремонт лабораторного оборудования

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Ремонт холодильного оборудования

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установка видеонаблюдения

Ремонт Рентгеновского оборудования

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Ремонт стоматологического оборудования

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Ремонт операционного оборудования

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Ремонт офтальмологического оборудования

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Ремонт наркозно дыхательных аппаратов

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Ремонт оборудования для акушерства и гинекологии

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Предлагаем качественное обслуживание и ремонт лабораторного оборудовани

Звоните: +7 (909) 309-90-46

Ремонт лабораторного оборудования в Казани

От исправности лабораторного оборудования зависит точность результатов исследования. Поэтому, крайне важно содержать его в рабочем состоянии и своевременно проводить техническое обслуживание лабораторного оборудования. Опыт и высокая квалификация наших мастеров позволяют гарантировать качество ремонта весового, оптического, микробиологического и другого лабораторного оборудования.
С нашим сервисом можно заключить договор на периодическое сервисное абонентское обслуживание. Такая мера позволит избежать непредвиденных поломок и быть уверенным в точности показателей.

 

Точная диагностика и широкие возможности для ремонта

Использовать оборудование, которое имеет поломки категорически нельзя. Это не только не даст корректных результатов его предназначения, но и приведет к более серьезной поломке. Чтобы этого не произошло, необходимо обратится в нашу компанию и заказать ремонт лабораторного оборудования в Казани. Наиболее частыми признаками поломки выступают:

Наша мастерская обеспечена всей необходимой техникой для точной диагностики лабораторного оборудования. Помимо устранения поломки, мастер очистит все системы техники и даст рекомендации по ее дальнейшему использованию.

 

Обслуживание лабораторного оборудования

Наш сервис предоставляет обслуживание лабораторного оборудования в Казани на абонентской основе. Без этого сложно организовать полноценную работу лаборатории. Профилактическая диагностика позволяет лаборатории гарантировать точность исследований, а сотрудникам быть уверенными во всех этапах работы оборудования.
Опытные мастера очистят все системы оборудования и проводят другие мероприятия по уходу за техникой. При необходимости они проведут калибровку и настроят операционную систему. Абонентский договор заключается на удобных условиях для заказчика. Мастер будет выезжать с оговоренной периодичностью, в удобное время для клиента.
Ремонт лабораторного оборудования в Казани нашими мастерами проводится в сервисе и с выездом по адресу заказчика. Это удобно при обслуживании крупногабаритной техники.
Наш сервис работает более 10 лет. Мы предоставляем своим заказчикам наиболее выгодные цены на оригинальные запчасти для оборудования. Сделать это нам позволяют прямые поставки от производителей.
Чтобы уточнить дополнительные вопросы необходимо связаться с нашим представителем по номеру телефона из раздела контакты или оставить заявку на сайте.

 

КАК МЫ РАБОТАЕМ

свяжитесь с нами
выезд специалиста
составление плана на ремонт лабораторного и медицинского оборудования
заключение договора
ремонт лабораторного оборудования
оплада за ремонт медецинского оборудования

Вы звоните нам
или
оставляете заявку
на сайте

К вам выезжает
наш специалист
для технического
обследования

Составляем план
ремонтных работ
и список необходимых запчачстей для замены

Заключаем договор
на выполнение работ
по обслуживанию
и ремонту

Выполняем работы
согласно плана.
Выполняем пуско наладоочные работы

Производите осмотр, подписываете бумаги и выполняете
оплату

Ремонт

  • Проведение периодических регламентных работ
  • Визуальный осмотр
  • Очистка засоренных узлов и частей
  • Замена расходных материалов и изношенных деталей

Настройка

  • Калибровка и настройка
  • Обновление программного обеспечения
  • Тестирование оборудования
  • Абонентское обслуживание

Закажите ремонт лабораторного оборудования и получите скидку 15% на запчасти и расходные материалы

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Контакты

Фучика 52а

Ямашева 54 к1

Беломорская 6

+7 (909) 309-90-46
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данных и принимаете Условия соглашения