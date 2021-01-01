Ремонт лабораторного оборудования и медицинской техники

Выполним квалифицированный ремонт лабораторного оборудования любых моделей. Новейших и снятых с производства. У нас всегда в наличии запчасти, расходные материалы, аксессуары. Выезжаем для проведения диагностики и ремонта
Мы выполним установку, настройку и запуск медецинского оборудования. Настройку и пусковые работы выполняют квалифицированные специалисты. Нам доверяют многие медицинские и исследовательские учреждения.
Проводим плановое техническое обслуживание вашего лабораторного оборудования. Выполняем замену расходных материалов, чистку, калибровку.
Звоните: +7 (909) 309-90-46
От исправности лабораторного оборудования зависит точность результатов исследования. Поэтому, крайне важно содержать его в рабочем состоянии и своевременно проводить техническое обслуживание лабораторного оборудования. Опыт и высокая квалификация наших мастеров позволяют гарантировать качество ремонта весового, оптического, микробиологического и другого лабораторного оборудования.
С нашим сервисом можно заключить договор на периодическое сервисное абонентское обслуживание. Такая мера позволит избежать непредвиденных поломок и быть уверенным в точности показателей.
Использовать оборудование, которое имеет поломки категорически нельзя. Это не только не даст корректных результатов его предназначения, но и приведет к более серьезной поломке. Чтобы этого не произошло, необходимо обратится в нашу компанию и заказать ремонт лабораторного оборудования в Казани. Наиболее частыми признаками поломки выступают:
Наша мастерская обеспечена всей необходимой техникой для точной диагностики лабораторного оборудования. Помимо устранения поломки, мастер очистит все системы техники и даст рекомендации по ее дальнейшему использованию.
Наш сервис предоставляет обслуживание лабораторного оборудования в Казани на абонентской основе. Без этого сложно организовать полноценную работу лаборатории. Профилактическая диагностика позволяет лаборатории гарантировать точность исследований, а сотрудникам быть уверенными во всех этапах работы оборудования.
Опытные мастера очистят все системы оборудования и проводят другие мероприятия по уходу за техникой. При необходимости они проведут калибровку и настроят операционную систему. Абонентский договор заключается на удобных условиях для заказчика. Мастер будет выезжать с оговоренной периодичностью, в удобное время для клиента.
Ремонт лабораторного оборудования в Казани нашими мастерами проводится в сервисе и с выездом по адресу заказчика. Это удобно при обслуживании крупногабаритной техники.
Наш сервис работает более 10 лет. Мы предоставляем своим заказчикам наиболее выгодные цены на оригинальные запчасти для оборудования. Сделать это нам позволяют прямые поставки от производителей.
Чтобы уточнить дополнительные вопросы необходимо связаться с нашим представителем по номеру телефона из раздела контакты или оставить заявку на сайте.
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и список необходимых запчачстей для замены
Заключаем договор
на выполнение работ
по обслуживанию
и ремонту
Выполняем работы
согласно плана.
Выполняем пуско наладоочные работы
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оплату
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